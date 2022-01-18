На Хмельниччині затримали 43-річного чоловіка, який поранив ножем свого знайомого

Подія трапилась вчора вночі в одному з гаражних кооперативів Кам’янця-Подільського. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

17 січня близько 01.00 години в одному з гаражів по вулиці Миколи Гордійчука під час спільного розпивання алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого 43-річний місцевий житель наніс декілька ножових поранень 34-річному опонентові, з яким познайомився напередодні.

Потерпілий ще спромігся дістатися додому, де його батьки викликали поліцію та медиків. Зловмисник в цей час намагався втекти з міста, але оперативники встановили його місце перебування і затримали. Знаряддя скоєння злочину у нього вилучили.

Потерпілого госпіталізували до хірургічного відділення Кам’янець-Подільської міської лікарні. Наразі загрози його життю немає.

Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області