Поліцейські Сваляви затримали зловмисника, який з рушниці поранив сусіда

Вчора, 26 квітня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у селі Поляна, що неподалік Сваляви. Заявниця повідомила, що до її помешкання проник сусід зі зброєю та поранив її свекра.

На місце події негайно прибула поліція, де і затримала стрілка. Ним виявився 52-річний сусід потерпілих.

Наразі відомо, що між чоловіками стався конфлікт через встановлення паркану. Порушник, перебуваючи в стані сп’яніння, взяв рушницю та почав стріляти. Внаслідок чого було поранено 57-річного господаря будинку. Чоловіка доставили до лікарні, де йому надають необхідну меддопомогу.

Зловмисника поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. Рушницю вилучили та скерують для проведення експертизи.

Такі дії затриманого слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання запобіжного заходу.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області