На Дніпропетровщині двох містян затримали за нанесення смертельних тілесних ушкоджень 52-річній жінці

Підозрювані вдарили потерпілу пляшкою по голові, після чого ще побили жінку. Від отриманих травм вона померла.

8 липня близько 21.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги в селі Сурсько-Михайлівка в Солонянському районі виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями.

За вчинення вказаного злочину працівники відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції встановили та затримали двох чоловіків. Ними виявилися 31- та 15-річні місцеві жителі. Поліцейські з’ясували, що між потерпілою та затриманими виник конфлікт. В ході сварки чоловіки вдарили пляшкою по голові 52-річну жінку, потім нанесли їй удари по тулубу. Від отриманих травм потерпіла померла.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. 10 липня затриманим повідомлено про підозру. Максимальне покарання передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до 10 років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП