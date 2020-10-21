Сеть ботов в Telegram создала 100 тыс. фейковых порнофото для буллинга и шантажа

Фотографии могут использоваться для буллинга и шантажа.В мессенджере Telegram была обнаружена сеть ботов, использующих искусственный интеллект, чтобы удалять одежду с фотографий женщин. По данным ИБ-компании Sensity, с помощью этих инструментов было создано как минимум 100 тысяч фейковых «голых» снимков, пишет securitylab.

При этом администратор бота не видит в этом проблемы, называя весь процесс обычным «развлечением». Исследователи и The Verge направили запрос в Telegram, чтобы выяснить, почему подобный контент доступен в приложении, однако ответа пока не получили.

Издание пишет, что загружают ботам преимущественно фото женщин. Обычно женщины посредством порнофото намереваются поквитаться с соперницами, мужчины — отплатить за отказ, скажем, за то, что бросила. И в этом и кроется опасность — такого рода контент может быть использован для травли либо вымогательства. В основном оригиналы фото для фейковых снимков берутся в социальных сетях.

Бот, как утверждается, использовал сервис DeepNude, о закрытии которого стало известно в июне 2019 года. Разработчики механизма, «раздевающего» людей, отметили, что вероятность его «некорректного» использования стала слишком высокой, а также предположили, что копии DeepNude вновь появятся в Сети, но ответственности за их действия они уже нести не будут.