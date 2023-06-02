Шахрай дурив чоловіків, що бажали незаконно виїхати з України

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно чоловіка, який брав участь у схемі видурювання грошей з бажаючих нелегального виїхати з України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Схема з видурювання грошей з чоловіків призовного віку діяла з травня до серпня 2022 року – моменту, коли її викрили правоохоронці.

Через месенджери «ділки» підшуковували бажаючих виїхати до Польщі. За плату у розмірі 3 тисячі доларів США вони обіцяли забезпечити безперешкодний переїзд автівкою з України до Варшави та запевняли, що на кордоні вони уникнуть перевірки через «хороші зв’язки».

Частину оплати організатори схеми брали то заздалегідь, а іншу частину – вже на під’їзді до кордону. Після отримання грошей перед самим кордоном чоловіків висаджували з авто де доведеться – інколи навіть просто на трасі.

На обурення ошуканих чоловіків один з учасників схеми заявляв, що є чинним співробітником спецслужб, а тому, у випадку звернень до правоохоронних органів – їх самих притягнуть до кримінальної відповідальності. При цьому насправді фігурант жодного відношення до правоохоронної системи не мав.

Чоловік-самозванець обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою з групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Одного з його спільників оголошено у міжнародний розшук, оскільки він встиг залишити країну до викриття схеми.

Слідство встановлює коло усіх осіб, причетних до злочину, а також вивчає ймовірність функціонування аналогічних схем в інших регіонах України.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.

ДБР