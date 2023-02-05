Шахрай ошукав АЗС на Черкащині на 80 тисяч гривень

Працівники кіберполіції викрили шахрая, який підробивши документи, заволодів пальним автозаправної станції. Речові докази вилучено. Слідчі розслідують кримінальне провадження.

Під час проведення слідчо-розшукових дій працівники кіберполіції, спільно зі слідчими Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, за процесуального керівництва Черкаської оружної прокуратури встановили особу шахрая. Ним виявився раніше судимий 40-річний черкащанин.

Фігурант підробивши документи, заволодів пальним однієї з мереж АЗС на суму близько 80 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили речові докази, які зловмисник використовував у протиправній діяльності.

Чоловіку оголошено про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За злочинну діяльність підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області