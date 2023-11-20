Шахрай ошукав мешканця Баштанщини, який хотів придбати авто, на 92 тисячі гривень

До відділу поліції № 1 Баштанського районного відділу звернувся 35-річний мешканець Володимирівської громади з повідомленням про те, що його ошукали шахраї.

Чоловік розповів правоохоронцям, що хотів придбати автомобіль і на сайті оголошень знайшов об’яву про продаж легковика. Після чого зв’язався із продавцем, який запевнив, що доставить транспортний засіб, але треба сплатити завдаток. Потерпілий погодився та декількома платежами перерахував 92 тисячі гривень на банківський рахунок незнайомця. Згодом псевдопродавець не виконав обіцяних вимог та перестав виходити на зв’язок.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Шановні громадяни! Поліція вкотре закликає вас бути обережними при здійсненні покупок в інтернеті. Використовуйте перевірені інтернет-майданчики, адміністратори яких можуть гарантувати вам повернення коштів, у разі, якщо товар не буде відправлено або ж він буде неналежної якості. Якщо ж ви користуєтеся послугами невідомого інтернет-магазину, тоді обов’язково вивчіть відгуки про продавця та купуйте товари тільки з накладним платежем – сплачуйте вартість товару після отримання та огляду.

Також слід звертати увагу, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців, на своїх ресурсах розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають охочим придбати речі та залишають фейкові позитивні відгуки «покупців».

Якщо ж ви або ваші рідні, близькі, друзі чи знайомі все-таки стали жертвами аферистів, негайно телефонуйте 102.

Баштанський районний відділ поліції