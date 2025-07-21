Одесит помстився за образу, завдавши ножових поранень співмістянину

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталася кілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. 57-річний місцевий житель підходив до свого будинку, коли 28-річний сусід, який сидів на лавочці неподалік, словесно його образив.

Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого старший вирішив помститися молодшому: побіг додому по ніж, а повернувшись, кілька разів вдарив опонента в тулуб.

«Швидку» потерпілому викликали очевидці. Медики госпіталізували його з проникаючим пораненням живота, пошкодженням кишківника, колотими ранами черевної стінки й грудної клітки та сповістили про пацієнта поліцію.

Слідчі затримали зловмисника в процесуальному порядку та вилучили ніж, який направили на експертизу. Свій вчинок правопорушник пояснив обуренням через образливі висловлювання сусіда.

«За наявності достатніх доказів ми, під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, а саме в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. За нашим клопотанням суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — зазначила слідча відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Лариса Соколова.

Одеське районне управління поліції № 1