Шахрай видурив 16 тисяч гривень у жителя Тернопільщини за оренду житла

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину та застерігають жителів краю від такого виду шахрайства.

Як встановили правоохоронці, потерпілий, 26-річний житель Чортківського району, підшуковував собі в оренду житло у Львові. Оголошення про здачу квартири побачив на одному з інтернет-ресурсів. Зв’язався з орендодавцем, який сказав, що готовий здати житло, але попросив оплатити за перший та останній місяць проживання. Відтак пообіцяв одразу піти до нотаріуса та оформити договір оренди. Потерпілий повірив і скинув незнайомцю копії своїх документів для підписання договору, а також перерахував гроші за оренду житла – загальна сума 16 тисяч гривень. Після отримання коштів зловмисник вимкнув свій телефон.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці радять: не перераховувати гроші наперед невідомим людям, намагатися дізнатися якомога більше інформації про житло, зустрічатися з орендодавцем особисто та оглядати квартиру.

Обов’язково укладайте договір оренди житла, перевіряйте ключі, не довіряйте очевидно заниженим цінам, не сплачуйте нічого наперед і без гарантій. Користуйтеся послугами фірм з нерухомості, що мають власні сайти.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області