До 12 років позбавлення волі засуджено жителя Сумщини за вбивство брата

Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури в суді доведено вину 41-річного чоловіка в убивстві брата.

Мова йде про подію, що сталась 31 грудня 2022 року в одному з сіл Сумського району.

За декілька годин до Нового року між двома братами під час застілля виникла словесна перепалка, під час якої старший відмовився наливати молодшому. Образившись, той пішов з дому.

Через декілька годин він повернувся, між братами знову розпочалась сварка, під час якої молодший завдав старшому щонайменше 3 удари ножем в область тулуба, після чого втік. Від отриманих травм 48-річний потерпілий наступного дня помер.

Обвинувачений намагався переконати суд, що це був самозахист, однак його слова були оцінені критично, відтак за вироком суду, частково приєднавши невідбуте покарання за крадіжку, обвинуваченого засуджено до 12 років позбавлення волі за умисне вбивство брата (ч. 1 ст. 115 КК України). На вирок суду він чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура