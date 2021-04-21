У столиці двох молодиків затримали за розбійний напад на перехожу

Аби заволодіти сумкою, зловмисники застосували до жінки газовий балончик та втекли. Наразі фігуранти знаходяться під вартою та за скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Близько 18-ї години до чергової частини Деснянського управління поліції зателефонував місцевий мешканець та повідомив про те, що на вулиці Теодора Драйзера двоє невідомих скоїли розбійний напад на жінку. По прибуттю на місце слідчо-оперативна група виявила зловмисників.

Як розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Максим Козак, правоохоронці опитали 54-річну потерпілу та викликали їй лікарів для надання медичної допомоги:

«Ми встановили, що жінка поверталась додому та біля під’їзду будинку на неї напали двоє невідомих. Один із нападників застосував газовий балончик, а потім вирвав із її рук сумку та втік зі спільником. Однак крики киянки про допомогу почув перехожий, який з товаришем наздогнав кривдників та тримав до приїзду поліцейських. Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Зловмисниками виявились раніше не судимі уродженці Житомирщини та Києва, 2000 та 2001 років народження. Слідчі вилучили газовий балончик та сумку потерпілої.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру. За скоєння тяжкого злочину їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва