Шахрай видурив у жінки майже 10 тисяч гривень, видаючи себе за її родича

У шахрайську пастку потрапила 32-річна жителька Чортківського району. Зловмисник видурив у жінки майже 10 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, їй вночі у месенджері надійшло повідомлення від родича про те, що він потрапив у лікарню, і йому терміново потрібні гроші. Кошти просив скинути на банківську картку. Жінка повірила і перекинула 7500 гривень. Вранці отримала від нього ще одне повідомлення з проханням позичити гроші та перерахувала ще 2 тисячі гривень.

Через деякий час до жінки зателефонував її родич, котрий начебто потребував допомоги, і повідомив, що його месенджер зламали.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для встановлення особи зловмисника.

Поліцейські застерігають від шахраїв: якщо друг у месенджері просить грошей у борг і дає номер карти, не поспішайте перераховувати кошти. Перетелефонуйте другу особисто і запитайте, що сталося. Якщо не можете дотелефонуватися, зв’яжіться з його близькими, родичами, аби з’ясувати ситуацію.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте, негайно звертайтеся до поліції на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області