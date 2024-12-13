Шахрай видурив у жінки майже 100 тисяч гривень за «виграш 200 000 доларів»

Мешканка Сум сама не розуміє, як могла повірити невідомому, який розповів їй про «виграш 200 000 доларів», що припав на її номер мобільного телефону. Тож вимушена була звернутися із заявою до поліції.

Жінка розповіла, що на її мобільний телефон подзвонив невідомий співрозмовник та звернувшись до неї по імені, заявив, що вона, нібито, стала переможницею у випадковому відборі конкурсу, і її номер виграв велику суму грошей, – цілих двісті тисяч доларів США! На громадянку, яка не раз читала та чула розповіді про різні шахрайські схеми, та навіть сама попереджала інших, цього разу наче найшла якась мана. Вона, замість того, щоб покласти слухавку, почала підтримувати розмову з аферистом, все більше і більше йому вірячи.

«Для того, щоб отримати всю суму величезного виграшу, треба провести його «конвертацію» і сплатити відсотки, відправивши на наданий рахунок певну суму грошей», – заявив жінці зловмисник. Та повірила, і того ж дня відправила 35 000 гривень. Наступного дня зловмисник знову зателефонував сумчанці, та повідомив, що треба ще додати 60 000 гривень, які через деякий час повернуться на банківський рахунок жінки. Та виконала й цю умову, але коли шахрай зателефонував їй втретє, таки зрозуміла, що стала жертвою афери і доведеться звертатися за допомогою до поліції.

За даним фактом у поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Поліція нагадує громадянам про необхідність бути уважними та обережними під час спілкування з невідомими людьми, які обіцяють неймовірні «виграші» та інші вигоди. Пам’ятайте, безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

Відділ комунікації поліції Сумської області