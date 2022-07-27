Шахрай з Одещини торгував неіснуючими верстатами

Продавець «повітря» з Кодими відповідатиме в суді за шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки

Схему протиправного збагачення викрили поліцейські Одещини, коли почали перевіряти достовірність даних, викладених в заявах потерпілих з Київської, Рівненської та Тернопільської областей.

Як виявилося, 24-річний чоловік в соціальній мережі Фейсбук створив обліковий запис на вигадане ім’я, де розмістив оголошення про продаж неіснуючих верстатів за заниженою ціною, а коли покупець перераховував завдаток, зловмисник припиняв спілкування зі своїм покупцем. Загальна сума спричиненого збитку сягнула двадцяти п’яти тисяч гривень.

Банківська карта, яку використовував фігурант, була відкрита на ім’я чоловіка, який навіть не знав про її існування та не припускав, що на її рахунок надходять отримані протиправним шляхом гроші.

Під час проведення санкціонованого обшуку в домоволодінні зловмисника крім мобільного телефону та банківських карток поліцейські вилучили понад півкілограма пороху, який він зберігав, не маючи дозвільних документів.

Наразі звинувачення у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України правоохоронці направили до суду для прийняття рішення про покарання. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подільське районне управління поліції Одеської області