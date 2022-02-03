Шахрайські маніпуляції з квартирою та позбавлення волі літньої жінки – розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом замаху на шахрайство, вчиненого у великих розмірах та за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що 74-річна жінка зберігала документи на власну 3-кімнатну квартиру, розташовану по вул. Академіка Богомольця, у своєї знайомої. Проте у січні 2022 року жінка у супроводі осіб ромської національності прийшла до знайомої та забрала документи.

Встановлено, що ці особи вивезли літню жінку та утримували її в орендованій квартирі.

Після цього приватним нотаріусом посвідчено довіреність, якою 74-річна жінка нібито уповноважила відчужити належну їй квартиру іншій особі.

Пізніше на одному із сайтів було опубліковано оголошення щодо термінового продажу вказаної квартири.

Завдяки терміново організованим та проведеним комплексним слідчо-оперативним заходам правоохоронцями встановлено місце утримування літньої жінки та визволено її. Жінці на місці було надано медичну допомогу.

Під час обшуку у причетних осіб виявлено та вилучено документи, які підтверджують намагання заволодіти вказаним житлом.

Крім того, вказані особи, готуючи документи на продаж квартири та підшукуючи потенційних покупців, встигли разом з літньою жінкою отримати та привласнити її пенсію на загальну суму майже 20 тис. грн.

Наразі одну жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури