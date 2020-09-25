Шахрайство майже на ₴400 тис. і 3 роки позбавлення волі: прокуратура вимагає більш суворого покарання для «чорної ріелторки»

Жовтневий районний суд м. Харкова визнав винною жінку, яка надавала послуги ріелтора, за чч. 1, 2, 3 ст. 190 (шахрайство) та призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

За інформацією керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Едуарда Новікова, у ході досудового розслідування встановлено, що вказана жінка, будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець та тривалий час обіймаючи керівну посаду у фірмі, що надає послуги з купівлі-продажу нерухомості, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами інших громадян на загальну суму майже 400 тис. грн.

Так, зазначена особа запевняла потерпілих, що вона начебто уповноважена банківськими установами на реалізацію іпотечної нерухомості. Проте після того, як потерпілі передали їй кошти, права власності на квартири вони так і не отримали.

Наразі прокурором подано апеляційну скаргу на зазначене рішення суду у зв’язку з невідповідністю призначеного судом покарання тяжкості скоєного кримінального правопорушення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури