Шахрайство на інвестиціях через викрадені Telegram акаунти – судитимуть організатора та членів ОЗГ

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно організатора та членів організованої злочинної групи за обвинуваченням у вчиненні умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов’язаних із заволодінням грошовими коштами громадян України шахрайським шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, учасники групи розробили спільний план злочинних дій, направлений на заволодіння коштами громадян України. Для реалізації схеми учасники створили ряд тематичних Telegram каналів, що пов’язані з інвестиційними проектами з торгівлі фінансами та криптовалютою.

Серед них «yar invest», «yar investment», «yargoldinv», «яр фринчер», «ян фринчер», «яр», «амир миллионер», «рамзанов амир», «инвестиции амира», «ramzantrade», «investramzanov» та інші.

Для збільшення обсягів аудиторії телеграм-каналів члени організованої групи налагодили їх рекламування шляхом здійснення спам-розсилки. При цьому вони використовували акаунти реальних користувачів, якими заволодівали за допомогою заздалегідь створених ними фішингових-ботів, які маскували від офіційні чат-боти компанії ДТЕК.

За даними слідства, зловмисники здійснили несанкціоноване втручання до понад 15 тисяч акаунтів та систематично заволодівали шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Організатором та членами злочинної групи виявились громадяни України, мешканці Одеської області.

Комп’ютерну техніку та серверне обладнання, яке слугувало знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, вилучено. Роботу фішингових ботів заблоковано.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції НП України.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури