Шахрайство з автомобілями на ₴700 тис. – повідомлено про підозру групі осіб на Хмельниччині

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури трьом мешканцям Кам’янець-Подільського району повідомлено про підозру за фактами шахрайства на суму майже 700 тис грн та незаконного заволодіння транспортними засобами, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України).

За даними слідства, члени групи пропонували обмін автівок з доплатою громадянам, які продовали свої авто на популярному вебсайті. Без відома потерпілих обмін відбувався на автомобілі, обтяжені заставою, зі зміненими номерами кузова або ж взагалі на чужі авто.

У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи та ключі від авто, грошові кошти, а також автомобіль, який перебував у розшуку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури