Шахраї незаконно заволоділи землею та нерухомістю рівнянки

Йдеться про 4 млн грн

Ще у 2017 році двоє підозрюваних, діючи умисно та з корисливих мотивів, створили фіктивне товариство, у статутний капітал якого незаконно внесли майно рівнянки.

Пізніше два об’єкти нерухомості та чотири земельні ділянки загальною вартістю понад 4 млн грн. зловмисники реалізували на підставних осіб.

Про це повідомляють у пресслужбі Рівненської місцевої прокуратури.

Нині триває досудове розслідування за фактами шахрайства в особливо великих розмірах і підробленні документів, які подаються для держреєстрації юридичної особи.

За ініціативи прокуратури суд наклав арешт і заборону на вчинення реєстраційних дій із цими земельними ділянками та нерухомістю.

Зараз правоохоронці перевіряють причетність й інших учасників групи до вчинення вказаних злочинів.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна.

radiotrek.rv.ua за матеріалами Рівненської місцевої прокуратури