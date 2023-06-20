Шахраї ошукали мешканку Кривоозерської громади на суму понад 57 тисяч гривень

До чергової частини відділення поліції № 3 Первомайського районного відділу звернулась мешканка села Тридуби про те, що невідомі особи заволоділи її коштами.

На мобільний телефон 59-річної потерпілої зателефонував незнайомець, який представився працівником банку, та повідомив, що грошові кошти, які знаходять на банківському рахунку жінки потрібно убезпечити від несанкціонованого втручання. Для цього жінці потрібно назвати співрозмовнику особисті дані та дані банківської карти. Після виконаних вказівок псевдобанкіра, жінка втратила всі свої заощадження.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 3 Первомайського райвідділу розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Шановні громадяни, пам’ятайте, ким би не представся телефонний співбесідник і які б приводи не називав, не повідомляйте ніколи особисті дані та дані своєї банківської картки, особливо CVV код, термін дії картки, одноразові паролі з повідомлень, дані для авторизації в онлайн-банкінгу. Навіть в умовах війни справжні співробітники банку або працівники державних установ не запитують таку інформацію, бо вона є конфіденційною. Не поспішайте проводити будь-які операції за вказівками співрозмовників, обов’язково перевіряйте достовірність інформації яку вам надають невідомі, зателефонуйте на “гарячу лінію” банку або зверніться особисто до фахівця банківської установи.

Якщо відносно вас скоєно злочин, необхідно зібрати інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій та негайно звернутись до найближчого територіального відділення поліції або зателефонувати на спецлінію 102.

Первомайський районний відділ

поліції Миколаївської області