Шахраї ошукали потерпілих на ₴10 млн. під виглядом послуг працевлаштування в Європі

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва викрито та припинено діяльність 13 учасників злочинної організації, які тривалий час займались шахрайськими діями під виглядом надання послуг з працевлаштування в Європі. Наразі їм повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній і шахрайстві (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року учасники групи розробили спільний план заволодіння коштами громадян України, у тому числі вимушених переселенців та біженців, які шукали роботу за кордоном.

Для реалізації схеми організатор створив вебсайт, на якому пропонувалися посередницькі послуги щодо працевлаштування у країнах Європи. Спілкування з потенційними заробітчанами здійснювалося через так званий кол-центр.

Після отримання від потерпілих платежу у сумі 250 євро жодних дій щодо працевлаштування громадян підозрювані не вчиняли. Натомість повністю припиняли з ними зв’язок, а отримані кошти привласнювали. В подальшому ці гроші виводилися через численні банківські картки підставних осіб.

За попередніми даними, у такий спосіб злочинне угруповання ошукало щонайменше тисячу громадян на суму понад 10 млн грн.

З метою конспірації своєї діяльності злочинці використовували інтернет-месенджери, умовні слова та вигадані нікнейми. Також злочинне угруповання характеризувалося стійким складом учасників з чітким розподілом функцій.

У межах слідства правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання підозрюваних та адресами їх «офісів». Вилучено понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено понад 1 млн грн готівкою, близько 35 тис доларів США та 12 тис євро.

Одинадцятьом підозрюваним вже обрано запобіжний захід. Щодо інших розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Дарницького УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора