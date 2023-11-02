Шахраї ошукали жителів Миколаєва на суму понад 243 тисячі гривень

1 листопада до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління звернулись троє мешканок обласного центру з повідомленнями про те, що їх ошукали. Громадянкам зателефонували невідомі, які представились працівниками банківської установи та запевняли, що до їхніх рахунків можуть отримати доступ сторонні особи. Для «захисту» просили перерахувати на інші банківські рахунки грошові кошти заявниць, а отримавши їх – привласнили гроші потерпілих.

Загальна сума збитків склала близько 147 тисяч гривень.

Повідомлення про те, що стала жертвою шахраїв 36-річна мешканка Миколаєва надійшло і до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління. Жінка заявила, що, переглядаючи мобільний застосунок, побачила посилання для отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, заявниця ввела дані своєї картки та пароль, після чого на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який представився працівником банківської установи, та надавав рекомендації для налаштування мобільного застосунку, а також надав номер картки нібито для отримання грошової допомоги, після чого у жінки з рахунку зняли 96 119 гривень.

За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за чч. 1, 4 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкцією статті передбачено покарання до восьми років увʼязнення.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до злочинів осіб та притягнення їх до відповідальності.

Шановні громадяни,памʼятайте, брати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, потрібно лише з офіційних джерел, не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Нагадуємо: не повідомляйте нікому дані банківської картки, особливо CVV та PIN-код, адже справжні працівники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Якщо ж ви все-таки стали жертвою зловмисників, негайно телефонуйте на 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області