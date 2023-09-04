Шахраї ошукали жительку Тернопільщини, котра мала намір продати будинок

Факт шахрайства, пов’язаний з продажем будинку, задокументували співробітники Теребовлянського відділення поліції. Потерпіла, повіривши телефонним незнайомцям, перерахувала їм 4 тисячі гривень.

Як з’ясувалося, жінка на одному із сайтів розмістила оголошення про продаж будинку в одному із сіл Теребовлянської громади. Через деякий час до неї зателефонував незнайомець, який представився старостою села і повідомив, що має покупця на її житло. Відтак передав йому слухавку.

Під час розмови шахраї квапили жінку з оформленням документів. Сказали, що можуть допомогти, але послуги попросили оплатити наперед. Потерпіла погодилася і перекинула на номер мобільного телефону, який їй продиктували, 4 тисячі гривень. Після отримання грошей, аферисти більше на зв’язок не виходили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановили, звідки телефонували потерпілій, та вживають заходи щодо розкриття злочину.

Правоохоронці також застерігають жителів області не довіряти телефонним незнайомцям. Зустрічатися з покупцями особисто та обговорювати усі деталі на місці. Та у жодному разі не перераховувати гроші на невідомі номери або рахунки.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області