Шахраї створили «фейковий» сайт для поповнення рахунку в «Київстар»

Користувачі мережі повідомляють про появу шахрайського сайту, який пропонує клієнтам «Київстар» поповнити рахунок. Даний ресурс працює на базі популярного раніше сервісу, який дійсно дозволяв скинути гроші на свій рахунок, проте тепер він лише обкрадає людей.

Чого варто побоюватися

Дану інформацію надали користувачі, які визначили шахраїв і розмістили попереджувальні пости в соціальних мережах. З’ясувалося, що раніше популярний сайт UkrSIM.com, який займався поповненням рахунків оператора «Київстар», зараз належить злочинцям. Ресурс працював до 2017 року, після чого закрився, однак кілька місяців тому знову активізувався. Відповідно до свого регламенту роботи, оновлений UkrSIM.com також пропонує послугу поповнення рахунку, проте сама процедура виглядає наступним чином:

користувач активує послугу;

сайт запитує секретні дані вашої банківської карти, включаючи CVC-код;

з карти користувача списуються гроші, іноді оформляється кредит, ці кошти також крадуться.

Даний сайт є виключно шахрайським проектом, спрямованим на виманювання грошей користувачів. Судячи зі статистики, злочинцям це часто вдається провернути. Тут їм на руку грає минула репутація сайту UkrSIM.com, а також оформлення самого ресурсу, на якому гордо красується логотип «Київстар», а також значки «ПриватБанку», «Альфа» і «Монобанку». Однак уважний користувач відразу ж зрозуміє, що сайт шахрайський – в оформленні тексту на ньому творець через недбальство або незнання мови припустився помилки, замість слова «Переваги» вказавши «Перейваги». Помилка красується на головній сторінці сайту, що вже говорить про професіоналізм і спрямованості його творця. // GSMinfo