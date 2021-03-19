Шахраї виманили у мешканок Миколаєва 223 тис. гривень та 1200 доларів

Правоохоронці застерігають громадян бути обережними під час здійснення грошових розрахунків із незнайомцями. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайських схем, терміново звертайтесь до поліції.

17 березня до Миколаївського районного управління поліції звернулася місцева мешканка з заявою про те, що її ошукав чоловік, з яким вона познайомилась в мережі інтернет. Зі слів заявниці, впродовж деякого часу вона перевела на рахунок знайомого понад 110 тисяч гривень, щоб отримати коштовну посилку з-за кордону, проте залишилась ні з чим.

Також жертвою шахраїв стала ще одна мешканка обласного центру. Пенсіонерка віддала невідомому чоловіку, який представився слідчим, 103 тисячі гривень та 1200 доларів США за порятунок сестри, яка нібито стала винуватицею ДТП із постраждалим.

Слідчими за вказаними фактами проводяться розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкції статей передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Тривають розшукові заходи, направлені на встановлення та за тримання аферистів.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області