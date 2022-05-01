Шахраї виманюють кошти за оренду неіснуючого житла

У шахрайську пастку потрапив 40-річний чоловік, який хотів винайняти житло для своєї сім’ї у Тернополі.

Як встановили правоохоронці, потерпілий в Інтернеті знайшов оголошення про оренду квартири. Зв’язався з орендодавцем і погодився перекинути йому передоплату за помешкання. Після того, як він перерахував 8 000 гривень на рахунок «власника» квартири, останній вимкнув сій телефон і більше на зв’язок не виходив.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.

Правоохоронці застерігають громадян від подібних випадків. Основна порада – не перераховуйте гроші наперед невідомим людям. Намагайтеся якомога більше інформації дізнатися про житло, зустріньтеся з орендодавцем особисто, огляньте квартиру.

Обов’язково укладайте договір оренди житла, перевіряйте ключі, не довіряйте очевидно заниженим цінам, не сплачуйте нічого наперед і без гарантій. Користуйтеся послугами фірм з нерухомості, що мають власні сайти.

Якщо ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області