В России пьяная бабка выбросила двухлетнего внука с 5-го этажа

Как пишет «МК Нижний Новгород», в Выксе местная жительница подозревается в убийстве своего двухлетнего внука.
По данным СК, днем 9 января возле жилого дома по улице Центральный микрорайон было найдено тело мальчика.
Предварительно установлено, что вечером 8 января родная бабушка ребенка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросила его из окна квартиры на пятом этаже. Согласно выводам судмедэкспертизы, причиной смерти стало переохлаждение — ребенок не погиб при падении, так как попал в сугроб.
62-летняя женщина задержана, в ближайшее время ей планируют предъявить обвинение. В случае установления вины женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Известно, что члены семьи погибшего ребенка на профилактических учетах не состояли.