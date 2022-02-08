У столиці затримали жінку за неправдиве повідомлення про вибух у центрі міста

Слідчі розпочали кримінальне провадження та оголосили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на Майдані Незалежності стоїть жінка, в якої у кишені нібито граната. Аби з’ясувати обставини події оперативний черговий направив на місце наряди, які патрулюють у центральній частині міста.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, вже за декілька хвилини за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та патрульні, які виявили жінку:

«Ми встановили, що правопорушниця повідомила перехожим громадянам про те, що має при собі гранату та планує її підірвати. Провівши поверхневий огляд жінки, жодних вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявлено. У подальшому жительку Київщини, 1959 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мотиви свого вчинку вона пояснити не змогла».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України- завідомо неправдиве повідомлення. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва