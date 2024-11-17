Працівник ритуальної служби, який викинув урни з залишками праху померлих, відбудеться штрафом

Подільський районний суд міста Києва визнав працівника приватної ритуальної служби винним у нарузі над урнами з прахом померлих осіб.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 12 листопада.

Із січня 2023 року по лютий 2024 року до підприємця зверталися родичі померлих і замовляли організацію поховання, а саме кремацію, та суміжні послуги.

Після кремації прах померлих надходив в урнах із композитного пластику. Далі працівники ритуальної служби ФОП пересипали прах в урни замовників із дерева і граніту. Ємності, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тому весь прах до них не поміщався. Тож частина праху померлих залишалася в урнах із пластику, про що родичі не знали.

4 березня 2024 року працівник ритуальної служби викинув пластикові урни з прахом 24 померлих на смітник, що на пустирі по вулиці Сирецькій в місті Києві. Достеменно не відомо, як його дії були викриті, але 11 березня за цим фактом зареєстрували кримінальне провадження.

Прокуратура розʼяснила, що ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху, а не викидати їх.

У судовому засіданні чоловік у скоєному каявся і шкодував, що так сталось. Суд врахував його щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину.

Обвинуваченого покарали штрафом у 51 тисячу гривень.