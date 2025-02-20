Шахраї з Рівненщини знайомилися онлайн, зламували банкінг і привласнювали кредитні кошти

Зловмисники шляхом обману та зловживання довірою вивідували у потерпілих дані, необхідні для доступу до інтернет-банкінгу, після чого оформлювали кредитні картки від імені жертв і виводили з них кошти. Фігурантам оголошено про підозри, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Кіберполіцейські Рівненщини спільно зі слідчими та оперативниками Рівненського районного управління поліції за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури припинили діяльність зловмисників, які упродовж 2024 року шахрайським шляхом отримували доступ до інтернет-банкінгу громадян і привласнювали кредитні кошти.

Встановлено, що фігуранти підшукували жертв через відомі онлайн-майданчики для знайомств. Використовуючи методи соціальної інженерії, шахраї при листуванні вивідували дані, необхідні для входу до онлайн-банкінгу співрозмовників.

Надалі зловмисники віддалено оформлювали кредитні картки або збільшували кредитні ліміти на існуючих рахунках потерпілих на суму від 5 до 20 тис. грн і заволодівали цими коштами. Привласнені гроші фігуранти перераховували на власні банківські рахунки та витрачали їх на свої потреби, розраховуючись у торгових точках Рівного.

Задля конспірації фігуранти періодично змінювали орендовані квартири, а також проживали у готельно-розважальних комплексах Рівненщини.

Наразі відомо про 38 громадян, які постраждали від дій шахраїв. Загальна встановлена сума завданих збитків перевищує 300 тис. грн.

Кіберполіцейські ідентифікували мобільні пристрої, за допомогою яких вчинялися кримінальні правопорушення, а також понад 500 абонентських номерів, які фігуранти використовували під час реєстрації у застосунку одного з банків.

Поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено смартфони та іншу компʼютерну техніку.

Фігурантам оголошено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя), ч. ч. 1, 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

За клопотанням слідчих суд обрав зловмисникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування з метою встановлення спільників підозрюваних, всіх потерпілих та остаточної суми завданих збитків.

Департамент кіберполіції Національної поліції України