Шахраї за допомогою дрона викрадали гроші під час «обміну валют»

Зловмисники брали в оренду приміщення під нібито пункт обміну валют і відразу проводили «ремонт»: робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один – у стіні для втечі «касира». Поліцейські затримали зловмисників під час спроби ошукати чергового клієнта. Сума збитків, завдана трьом потерпілим, становить майже 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США.

Слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Нацполіції викрили організовану злочинну групу, яка вчиняла шахрайства в різних областях держави. До її складу входило п’ятеро осіб: троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили між собою «функції».

Діяли фігуранти за завчасно розробленою схемою: в мережі Інтернет розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. При цьому їх цікавили лише великі суми.

Зловмисники домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для «облаштування» обмінного пункту. У підготовленому МАФі вони робили спеціальний «ремонт». Так у приміщенні з’являлося два отвори: в стелі – для квадрокоптера, за допомогою якого викрадали гроші, і в стіні – для втечі «працівниці».

Коли «касирка» отримувала гроші для обміну, відразу телефонувала «керівнику» з проханням «відкрити сейф» – це і був сигнал для спільника- оператора безпілотника. Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала «керівнику», але цього разу просила «закрити сейф»: після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця «обмінника» втікала через «запасний вихід». Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали.

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у гаражних приміщеннях та автомобілях, які вони використовували під час підготовки та скоєння злочинів. У результаті вилучили машини, безпілотний літальний апарат та пульт керування ним, гроші та номерні знаки, які зловмисники використовували для «прикриття» під час скоєння злочинів.

Наразі всім учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Уже встановлено, що фігуранти ошукали трьох громадян і привласнили близько 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США. На даний час тривають заходи для встановлення причетності зловмисників до аналогічних злочинів на території держави, а також викриття повного кола осіб, залучених до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Управління комунікації Національної поліції України