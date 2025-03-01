Шахраї збирають кошти нібито на ЗСУ від імені податківців

У столиці активізувалися аферисти, що просять чи вимагають в бізнесу грошові кошти з різних приводів: пропонують вирішення проблем чи задонатити на армію, ще й непогано підготовлені

У Києві шахраї видають себе за податківців, та намагаються отримати від підприємців грошові кошти. Зокрема, просять надати їм “одноразову фінансову допомогу для потреб ЗСУ”, також йдеться про кошти на “сприяння” у, нібито, вирішенні проблем підприємства. Цікаво, що аферисти непогано підготовлені технічно, мають різні номери телефонів, розрахункові рахунки, картки різних банків.

Про численні випадки афер у Києві розповідають у Державній податковій службі України у м. Києві. Про це пише Судово-юридична газета . Там кажуть, що невстановлені особи, видаючи себе за посадових осіб Головного управління ДПС у столиці, звертаються до суб’єктів господарювання із проханням чи вимогою надати грошові кошти.

“Шахраї розсилають електронні листи, надсилають паперові листи-звернення з підробленими підписами посадових осіб та печаткою установи, або телефонують, з проханням надати одноразову фінансову допомогу для потреб ЗСУ чи грошові кошти за сприяння у вирішенні проблемних питань підприємства”, – сказано у заяві.

У ДПС додають, що шахраї непогано підготовлені – вони можуть використовувати різні номери телефонів, розрахункові рахунки, картки різних банківських установ тощо. Податківці наполягають, що посадові особи ГУ ДПС у м. Києві діють виключно у межах законодавства. І аж ніяк не можуть мати відношення до таких листів/дзвінків.

Також у податковій закликали платників не піддаватися на провокації і бути обачними. А у разі отримання такого листа/дзвінка повідомляти підрозділи Національної поліції або відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у м. Києві.

Нові схеми шахраїв: “вам посилка” та Богородиця з “еманаціями”

Нагадаємо, нещодавно Інформатор писав про те, що у Києві шахраї почали використовувати нову схему із нібито отриманням відправлень, які ніхто не замовляв. Забрати такі відправлення нібито “потрібно й обов’язково”, бо інакше на “отримувача” чекає страшний штраф.