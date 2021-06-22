Контрабанда героїну на 10 млн євро – викрито транснаціональну злочинну групу (ФОТО)

За результатами міжнародної спецоперації прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України, Головного управління НП України в АР Крим та м. Севастополі, а також компетентних органів Республіки Молдова викрито діяльність транснаціональної організованої злочинної групи, яка налагодила схему перевезення через територію України героїну.

За даними слідства, громадяни Туреччини та Молдови налагодили схему постачання героїну з Ірану до країн Євросоюзу через територію України, у тому тимчасово окупований півострів. Вони створили фіктивні фірми, які нібито займалися вантажними перевезеннями будівельних матеріалів. Наркотики приховували в спеціально виготовлених муляжах – пустотілій цеглі, і разом з іншими будматеріалами на вантажних автомобілях транзитом переправляли до Республіки Молдова. Там для зберігання героїну був орендований склад, де здійснювалося його фасування для подальшої відправки до країн Євросоюзу.

Після проведення контрольованої поставки наркотичного засобу через територію України до Республіки Молдова, правоохоронці вилучили 1092 брикети з героїном загальною вагою 235 кг, вартість якого на «чорному» ринку становить понад 10 млн євро.

На даний час затримано сімох членів організованої злочинної групи, яким повідомлено підозри та обрано запобіжні заходи відповідно до законодавства Республіки Молдова.

Наразі українськими правоохоронцями фігурантам готується повідомлення про підозру у незаконному перевезенні, збуті та контрабанді наркотичних засобів (ч. 2 ч. 307, ч. 2 ст. 305 КК України).

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших членів наркоугруповання, які перебувають як на території України, так і за її межами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: ОГП