Викрито агентуру РФ, яка збирала розвіддані про фортифікаційні укріплення поблизу Краматорська і Запоріжжя

Служба безпеки затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Крім того, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів.

Одного із ворожих поплічників затримано в результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Краматорську.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес на тимчасово окупованій території АР Крим. Через особисті зв’язки у комерційних колах він став співвласником будівництва об’єкта промисловості на українському півострові.

Проте, згодом представники місцевої окупаційної адміністрації виявили «недоліки» у дозвільній документації бізнесмена.

Він звернувся до своїх знайомих по допомогу, а ті – «вивели» підприємця на кадрового співробітника гу гш рф (більш відомого як «гру»), який запропонував конфіденційну співпрацю в обмін на вирішення комерційних питань.

За вказівкою окупанта, він мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Одержану інформацію передавав агресору через анонімний Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста.

Ще одну російську агентку співробітники Служби безпеки затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя.

Для цього вона об’їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об’єктами ЗСУ.

Дані своїх «спостережень» переправляла окупантам через декілька месенджерів.

Встановлено, що у поле зору загарбників їхня поплічниця потрапила через свою активність у соцмережах, де викладала свої прокремлівські дописи.

Під час обшуків у обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами прихованого листування з ворогом.

Наразі російським агентам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки та процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України