Шахраї здають і навіть продають квартири українців, які виїхали за кордон

В Україні шахраї за підробленими документами продають чи здають в оренду квартири тих, хто перебуває за кордоном. За останні кілька місяців було щонайменше два подібних випадки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав юрист Іван Кудояр. Так, за його словами, шахраї знаходять житло тих українців, які виїхали за кордон, та проникають до їхніх квартир. Далі за довіреністю (фальшивою) чи без неї здають квартири орендарям.

“Підробляють паспорт на ім’я власника квартири (на чорному ринку фальшивий документ обійдеться шахраям від 200 до 2000 доларів, залежно від якості та наповнення). Далі аферисти або підробляють правовстановлювальні документи, або одержують дублікати документів. Шахраї показують квартиру потенційним покупцям, продають за заниженою вартістю”, – пише Кудояр.

Зазначимо, що для оформлення продажу квартири нотаріус чи реєстратор зобов’язаний перевірити справжність документів. Якщо виявиться, що правочин був оформлений за фальшивими документами, його можна розірвати через суд.

“Якщо з якихось причин ваша квартира не внесена до реєстру майнових прав, то раджу внести. Працюйте з перевіреним рієлтором. Принаймні він може запідозрити щось неладне, а у разі обману стане вашим свідком”, – зазначив Кудояр. // OBOZREVATEL