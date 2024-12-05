Шантажем та залякуванням невідомий видурив у киянки 221 тисячу гривень

Представився адвокатом, запропонував допомогу, а після цього жінка втратила 221 тисячу гривень. Частину коштів віддала самостійно, а іншу – зловмисник привласнив сам, отримавши доступ до банківської картки.

До поліції за допомогою звернулася жителька Київської області. Жінка розповіла, що потрапила в пастку афериста. За її словами, кілька тижнів тому вона в інтернеті познайомилася із чоловіком. Він представився адвокатом і повідомив, що на одному із сайтів хтось розмістив її інтимні фото. Невідомий запропонував свою допомогу і пообіцяв, що фотографії зникнуть, але для цього потрібно заплатити модераторам.

Жінка погодилася на дану пропозицію, адже кілька років тому дійсно робила фотографії інтимного характеру.

Аби уникнути розголосу, киянка заплатила із власних заощаджень, частину грошей позичила у рідних та друзів. Під час розмов із “помічником” їй надходили смс-повідомлення та інші сповіщення, начебто про видалення фотографій. А за деякий час вона отримала повідомлення й про списання грошей з банківської картки. Жінка зрозуміла, що потрапила в тенета афериста. За допомогою звернулася до працівників поліції.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 4 статті 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах)Кримінального кодексу України. Встановлюють слідчі Тернопільського районного управління поліції особу афериста. Триває слідство.

Якщо ви стали свідками протиправих дій або потребуєте допомоги, звертайтеся до Департаменту кіберполіції на електронну адресу [email protected] або за номером 0-800-50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області