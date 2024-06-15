Схема «Друг просить у борг у месенджері»: прикарпатка віддала шахраям понад ₴26 000

Одна із поширених шахрайських схем – повідомлення у месенджер від знайомих або близьких людей, які просять терміново скинути гроші на картку. Не вірте – це шахраї.

В таку аферу потрапила 49-річна мешканка обласного центру. Потерпіла отримала повідомлення в одній із соціальних мереж від своєї знайомої, яка терміново просила гроші. На рахунок, вказаний у повідомленні, заявниця перерахувала понад 26 тисяч гривень.

І лише дізнавшись, що акаунт подруги зламано, а коштів вона не просила, потерпіла звернулась за допомогою до поліції.

Радимо запам’ятати кілька правил безпеки, аби зловмисникам не вдалося Вас ошукати:

– перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах;

– запитайте друга про те, що можете знати тільки Ви – таке питання відразу викриє шахрая;

– напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у Вас фінансову допомогу.

– шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки.

Окрім того, закликаємо вас захистити свої акаунти від можливого зламу. Це можна зробити так:

– створюйте надійні, складні паролі та не використовуйте один пароль для кількох ресурсів;

– пароль має містити не менше 8 символів, літери, цифри та спеціальні символи. За можливості, оновіть паролі до облікових записів та на електронних поштових скриньках;

– вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість: для входу до акаунту, крім логіну та паролю, потрібно буде ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток;

– не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли від друга.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини