Ще 16 років за ґратами проведе рецидивіст, який з тюрми працював на ФСБ заради обміну

Завдяки доказовій базі Служби безпеки новий тюремний строк отримав уже ув’язнений кримінальник, який, перебуваючи у виправній колонії, почав працювати на фсб.

Таким чином він намагався «вислужитися» перед ворожою спецслужбою, щоб за допомогу агресору його включили у списки на обмін.

Задокументовано, що протягом березня-квітня 2022 року, використовуючи власні зв’язки на волі, він «зливав» російській спецслужбі місця базування Сил оборони під Бахмутом.

Головними інформаторами в’язня були його знайомі з кримінальних кіл Донецької області, з якими він приховано спілкувався по мобільному телефону.

Усю отриману інформацію він дистанційно передавав представнику фсб, що перебував у тимчасово окупованому Криму.

За таку співпрацю російська спецслужба «гарантувала» своєму поплічнику внести його до списку обміну на українських полонених.

Тим самим кримінальник розраховував виїхати до рф без подальшого відбування покарання на території країни-агресора.

Однак, співробітники СБУ припинили його злочинну діяльність – задокументували протиправні дії та у квітні цього року повідомили про підозру у державній зраді.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років позбавлення волі. З урахуванням того, що зловмисник має ще один рік ув’язнення за попередні злочини – загалом в тюрмі він проведе 16 років.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець Донеччини, який з 2021 року відбував покарання у Торецькій виправній колонії за торгівлю наркотиками.

Після повномасштабного вторгнення рф його перевели до однієї з пенітенціарних установ у Чернівецькій області.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області у взаємодії з Департаментом з питань виконання кримінальних покарань Мінюсту за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

СБУ