Ще 8 бойовиків так званої «ДНР», які воювали у лавах російських окупантів, проведуть 15 років за ґратами (відео)

Викриття зрадника-донеччанина здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до судових рішень 8 бойовиків терористичної організації «ДНР» визнані винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

за ч.2. ст.111 (державна зрада, скоєна в умовах воєнного стану);

за ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Їх засуджено до позбавлення волі на термін 15 років з конфіскацією всього належного їм майна.

Мешканця Донецька, що добровільно «мобілізувався» у перший день війни, бійці ЗСУ захопили у полон у березні під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Решта 7 – здалися на Сумщині.

У ході оперативно-слідчих дій встановлено, що донеччанин після «мобілізації» був розподілений на посаду стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді. На початку березня його військовий підрозділ переправили на Харківщину.

25-го березня ЗСУ, завдавши потужного артилерійського обстрілу по позиціях окупантів, звільнили Вільхівку. При цьому ліквідували майже 70 загарбників і захопили чимало полонених, серед яких був і «доброволець» із Донецька.

Інші 7 бойовиків на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну прибули на Сумщину у складі незаконного збройного формування та зс рф. Вони обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців.

Під керівництвом російських командирів ці чоловіки:

здійснювали охорону окупованих населених пунктів;

займалися обладнанням блокпостів та здійснювали бойове чергування на них, проводячи огляд транспорту та людей;

вели спостереження за повітряним простором.

Врешті-решт ця група потрапила у полон під час звільнення області силами ЗСУ.

Заходи з документування протиправної діяльності семи бойовиків, що потрапили у полон на Сумщині, здійснювало Управління СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Первинна інформація надана УСБУ в Сумській області.

Викриття зрадника-донеччанина здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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