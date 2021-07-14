На Ужгородщині поліцейські зупинили незаконний видобуток каменю

Вчора, 13 липня, працівники сектору захисту інтересів суспільства та держави поліції Закарпаття зафіксували правопорушення, що стосується незаконного видобутку каменю.

Йдеться про нелегальне виконання робіт на кар’єрі в селі Гута Ужгородського району. На місці події поліцейські виявили кілька транспортних засобів, серед яких два екскаватори, бульдозер та вантажівки «Tatra».

Працівники поліції з’ясували, що видобуток здійснює спеціалізована фірма, ліцензія якої на проведення таких робіт призупинена. Проте, не зважаючи на заборону, працівники фірми видобували камінь, дробили його та в подальшому реалізовували.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони або використання надр).

Разом із видобутим будівельним матеріалом автомобілі вилучили. У ході слідства поліцейські встановлять точний об’єм видобутого, а також встановлять усі обставини та причини протиправної діяльності фірми.

Поліція Закарпатської області