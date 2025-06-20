Ще двох знахабнілих «дріфтерів» встановили та притягнули до відповідальності (відео)

Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький:

Один із дрифтерів їздив центральними вулицями столиці, зухвало порушуючи правила дорожнього руху та створюючи перешкоди для інших учасників руху. Свою агресивну їзду чоловік фільмував та хизувався “досягненнями” в соціальних мережах.

Інший влаштував “форсаж” у день, коли ворог здійснив комбінований масований удар по столиці, вбивши 28 людей та поранивши 142 людини.

Разом з оперативниками ГУНП м.Києва ми розшукали водіїв, доставили їх до відділку та склали відповідні матеріали: загалом на керманичів складено 20 адмінматеріалів за порушення ПДР, а також внесено відомості до ЄРДР за вчинення хуліганства. Триває слідство.

Дотримуйтесь правопорядку!