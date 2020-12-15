У Львові відкрито кримінальне провадження за фактом опору працівникові правоохоронного органу 

Зловмиснику, 41-річному львів’янину, який вчинив сварку в помешканні колишньої дружини, загрожує до двох років позбавлення волі.

14 грудня близько 8.10 до поліції надійшло повідомлення від львів’янки про те, що до неї додому прийшов колишній чоловік, який поводиться агресивно та скандалив.

За вказаною адресою по вулиці Стрийській прибув екіпаж Управління патрульної поліції Львівської області. Правоохоронці виявили у квартирі заявниці 41-річного львів’янина, який поводився агресивно, на зауваження поліцейських не реагував, натомість чинив опір патрульним поліцейським.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші працівники територіального підрозділу поліції.

За фактом слідчі Сихівського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області