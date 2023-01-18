Ще одному жителю Херсонщини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянину України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)

За даними слідства, житель Херсонщини, будучи пенсіонером МВС України, в період дії воєнного стану та тимчасової окупації м. Херсон добровільно зайняв посаду «инспектора патрульно-постовой службы» в псевдоправоохоронному органі «ГУ МВД Херсонской области» створеному окупаційною владою РФ. Він виконував рішення окупаційної адміністрації спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором Херсонської області.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та Головного відділу захисту національної державності ГУ СБУ в Херсонській області.

Довідково: під час досудового розслідування цього кримінального провадження вже викрито 37 громадян України, які добровільно зайняли посади в псевдо правоохоронному органі «ГУ МВД Херсонской области», із них 8 діючих працівників Нацполіції України та місцевий депутат від політичної партії «ОПЗЖ». Відносно 7 осіб обвинувальні акти направлено для розгляду до суду.

Продовжується проведення слідчих дій для встановлення та викриття осіб, які співпрацювали з окупаційною владою РФ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора