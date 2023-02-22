Ще один «вор в законі» отримав підозру за участь у так званій «сходці»

Йдеться про «вора в законі» на прізвисько «Рамаз Багдадський». Він разом вз іншими лідерами злочинного світу, які раніше отримали підозру, брав участь у злочинному зібранні.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції продовжують збирати викриваючи матеріали стосовно представників криміналітету, які організували та були присутні на так званій «сходці». Відповідні докази були отримані поліцейськими щодо 50-річного уродженця Грузії, який у 26-річному віці отримав статус «вора в законі».

Згідно з матеріалами слідства «Рамаз Багдадський» був учасником злочинного зібрання, де разом із «ворами в законі» на прізвиська «Умка», «Лаша Сван», «Полік» та іншими особами ухвалили рішення щодо виділення коштів з «общака» на потреби «колег по цеху».

21 лютого 50-річному «вору в законі» з санкційного списку РНБО повідомили підозру за ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України. Раніше у цій справі підозру оголосили трьом суб’єктам підвищеного злочинного впливу у статусі «вора в законі» – «Поліку», «Умці» та «Лаші Свану». Останні два були затримані у грудні минулого року та наразі знаходяться під вартою.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За організацію та участь у злочинному зібранні підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України