На Закарпатті очільника лісгоспу викрито на корупційній схемі розтрати коштів держпідприємства під час війни

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури т.в.о. директора одного з лісомисливських господарств на Тячівщині повідомлено про підозру в розтраті майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний розтратив кошти державного підприємства під час дії в державі воєнного стану. Він порушив вимоги законодавства та без проведення тендеру уклав із товариством договір на поставку техніки для лісгоспу. Так, у другому півріччі 2022 року за завищеною ціною було закуплено трактор за 8,2 млн грн. При цьому сума завищення склала майже 700 тис. грн, що підтвердили висновки експертів.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу та відсторонення від посади. Досудове розслідування здійснює Шостий слідчий відділ ТУ ДБР, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури