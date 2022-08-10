Відсидівши за насильство над матір’ю, наступного дня знову вдався до погроз – горе-сина ув’язнили на понад 2 роки

За публічного обвинувачення прокурорів Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у скоєнні домашнього насильства над матір’ю (ст. 126-1 КК України). Вироком суду йому призначене покарання у виді двох років і одного місяця позбавлення волі (з урахуванням раніше невідбутого строку).

Судовим слідством установлено, що 31-річний житель Коростенського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, безпричинно ображав матір, погрожував, нецензурно лаявся, принижував та залякував її. Унаслідок постійного домашнього насильства 60-річна потерпіла зазнавала психологічних страждань та побоювалася за свою безпеку.

До того ж, раніше судимий горе-син за злочин проти власності не лише неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за домашнє насильство, а й відбував кримінальне покарання за психологічне насильство стосовно матері. Так, відбувши 5 місяців обмеження волі та звільнившись у лютому 2021 умовно-достроково, зловмисник вже наступного дня повторно вчинив злочин проти життя та здоров’я матері.

Свою вину у скоєному визнав, однак суд розцінив таке каяття як формальне та виніс реальне покарання.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури