Вчиняв психологічне насильство та погрожував розправою: у Берегові повідомлено про підозру невиправному сімейному кривднику

Закарпатська поліція продовжує роботу за напрямом протидії домашньому насильству. Так, у Берегові слідчі повідомили про підозру 35-річному жителю міста, якого раніше вже притягали до адміністративної відповідальності за домашнє насильство відносно колишньої дружини.

Коли вчергове чоловік почав нецензурно висловлюватися на адресу жінки та погрожував їй фізичною розправою, поліцейські за заявою потерпілої відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України, тобто домашнє насильство.

Зібравши доказову базу у справі слідчі Берегівського районного відділу поліції повідомили порушнику про підозру, а суд обрав відносно нього обмежувальні заходи.

Згідно з рішенням, кривднику заборонено перебувати в місці спільного проживання з постраждалою та наближатися на визначену відстань до її місця проживання.

Крім цього, на фігуранта покладені обов’язки прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Берегівського району без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

За вчинення психологічного насильства підозрюваному загрожує до 2 років увʼязнення. Найближчим часом матеріали справи буде скеровано для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області