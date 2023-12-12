Щомісячний прибуток складав близько пів мільйона гривень: на Закарпатті знешкоджено групу торговців психотропами

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури групу місцевих мешканців викрито на організації схеми незаконного збуту психотропних речовин на території регіону. Попередньо відомо, що протиправна діяльність могла приносити ділкам до пів мільйона гривень прибутку в місяць.

Слідством встановлено, що до організації злочину причетний 35-річний житель Ужгородського району. Він відповідав за постачання оптових партій наркотиків і психотропів. Чоловіку вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

Раніше закарпатець вже неодноразово вчиняв злочини та був засуджений за хуліганство, підроблення документів, а також адмінправопорушення. Востаннє – Ужгородським міськрайонним судом восени цього року до 5 років позбавлення волі. Відтоді переховується від правоохоронних органів.

Попередньо відомо, що зловмисники налагодили постачання заборонених речовин, зокрема, з-за кордону. Саме на контрабанді психотропів цими вихідними на КПП «Тиса» викрили одну з фігуранток – 42-річну ужгородку. Прямуючи на рейсовому автобусі в Україну, жінка мала при собі чотири зіп-пакети із метамфетаміном, які намагалась ввезти з приховуванням від митного контролю. Їх вага становить близько 40 г.

Жінці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою, розмір якої – майже 537 тис. грн.

Встановлено також інших учасників незаконної оборудки – трьох чоловіків з Ужгородщини та Мукачева. Один із них раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотиків. Наразі особи затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом їм повідомлять про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

Відомо, що до їх обов’язків входило налагодження мережі збуту психотропів наркозалежним закарпатцям. За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки, у ході яких вилучили вже розфасовану у згортки кристалічну речовину, схожу на метамфетамін, зіп-пакети, електронні ваги, пристрої для куріння, грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони.

Викриття злочину проведено прокурорами спільно зі слідчими ГУ Нацполіції Закарпаття, оперативниками УБН ГУНП в Закарпатській області, кримінальної поліції, обласного Управління СБУ та співробітниками Чопського прикордонного загону.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури