За ₴3000 зловмисник обіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС

Киянин пропонував водіям пришвидшити процедуру реєстрації транспортного засобу та отримання свідоцтва про реєстрацію. Фігурантові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідчі Солом’янського управління поліції за оперативного супроводження працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури викрили 33-річного киянина, який за грошову винагороду обіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік пропонував водіям, які хотіли пришвидшити процедуру реєстрації транспортного засобу та отримання свідоцтва про реєстрацію, послуги з впливу на працівників сервісного центру, за що просив 3 000 гривень.

Поліцейські задокументували факт одержання хабаря чоловіком від «клієнта» та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем мешкання правопорушника було виявлено та вилучено 150 000 гривень, 37 700 доларів США, 2 250 євро та 240 бойових набоїв.

Фігурантові повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва