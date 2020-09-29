Повідомлено про підозру членам злочинного угрупування «псевдополіцейських»

Київською обласною прокуратурою повідомлено про підозру учасникам організованої групи, які під виглядом працівників поліції вчинили ряд зухвалих злочинів, а саме викрадення людей, розбої, вимагання, збут наркотичних засобів (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 307 КК України та кримінальних проступків – присвоєння владних повноважень працівника поліції та незаконне заволодіння особистим документом (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 КК України).

За даними слідства, учасники організованої групи підшукували майбутніх жертв, вивчали їх спосіб життя та представляючись працівниками правоохоронних органів викрадали потерпілих. В подальшому, погрожуючи їм зброєю, та застосовуючи фізичну силу, примушували віддати грошові кошти.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних, правоохоронцями виявлено та вилучено грошові кошти, мобільні телефони, зброї та набої, чорнові записи, засоби знерухомлення і наркотичні речовини.

На даний час встановлено 4 потерпілих від протиправної діяльності «псевдополіцейських».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури