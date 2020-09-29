Повідомлено про підозру членам злочинного угрупування «псевдополіцейських»

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Київською обласною прокуратурою повідомлено про підозру учасникам організованої групи, які під виглядом працівників поліції вчинили ряд зухвалих злочинів, а саме викрадення людей, розбої, вимагання, збут наркотичних засобів (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 307 КК України та кримінальних проступків – присвоєння владних повноважень працівника поліції та незаконне заволодіння особистим документом (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 КК України).

За даними слідства, учасники організованої групи підшукували майбутніх жертв, вивчали їх спосіб життя та представляючись працівниками правоохоронних органів викрадали потерпілих. В подальшому, погрожуючи їм зброєю, та застосовуючи фізичну силу, примушували віддати грошові кошти.

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Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних, правоохоронцями виявлено та вилучено грошові кошти, мобільні телефони, зброї та набої, чорнові записи, засоби знерухомлення і наркотичні речовини.

На даний час встановлено 4 потерпілих від протиправної діяльності «псевдополіцейських».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури

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